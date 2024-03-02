Гайд по Pacific Drive: как выжить в зоне отчуждения

Автомобильная выживалка Pacific Drive наконец вышла в релиз, но первая вылазка в зону отчуждения, полную аномалий, может стать непростой для новичков. Портал PC Gamer поделился полезными советами по прохождению игры.

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Не забывайте о пинке

Одна из первых вещей, которые нужно сделать в обучении — это пнуть ветку дерева. После этого игра ни разу не вспоминает о пинке, и, справедливости ради, он понадобится нечасто. Но все равно помните о том, что вы можете пинать объекты. Например, чтобы вытолкнуть машину из канавы или отцепить от нее прилипшие аномалии.

Деконструктор материи расщепляет не все предметы

Деконструктор — важнейший инструмент в гараже. Он может «съесть» автомобильную дверь или запасную шину, после чего «выплюнуть» их составные компоненты, которые пригодятся для крафтинга. Однако стоит помнить, что деконструктор расщепляет на ресурсы далеко не все предметы. Инструменты или запчасти для машины просто пропадут, если вы скормите их деконструктору. Тяжело поврежденные предметы тоже могут не принести ресурсы, если их состояние слишком низкое.

Набор электрика нужен не только для ремонта

Рано или поздно вы поймете, что гараж и техобслуживание машины требуют разных наборов инструментов. Например, набор механика — для ремонта двигателя и колес, или набор электрика для отключенных батарей и сбоящих фар. Но последний также пригодится и при исследовании открытого мира, т.к. его можно использовать для открытия запечатанных дверей. Большая часть запертых дверей закрыта на цепь и замок, которые можно вскрыть монтировкой, но есть и те, что заперты на электронный замок. Как раз для них и нужен набор электрика.

Используйте монтировку по назначению

За прошедшие 30 лет мы привыкли думать, что монтировка — отличный инструмент для разрушения коробок в играх. И вы можете пользоваться ей для подобных целей в Pacific Drive, но каждый удар повредит и предмет, и саму монтировку. Лучше использовать инструмент по прямому назначению: а именно, открывать закрытые двери и багажники машин.

Не забывайте рыться в мусорном контейнере

Мусорный контейнер рядом с гаражом — отличный источник полезного хлама. Он регулярно выдает порции лома, пластика и резины, а иногда и более редкие ресурсы, вроде плазмы. Контейнер также «понимает», какие предметы вам нужны после сложной поездки по зоне, поэтому перед крафтингом желательно всегда проверять мусор. Например, если вы повредили обе фары, то в хламе почти всегда найдутся новенькие.

Сканируйте аномалии

Вылезать из машины порой страшно, но весьма полезно. Ваш портативный сканер всего за пару секунд может распознать аномалию, после чего информация о ней появится в вашем справочнике. Благодаря этому вы можете понять, как противостоять тем или иным аномалиям, и открыть новые рецепты для крафтинга.

Пользуйтесь пылесосом

При сборе ресурсов можно легко пропустить много полезных ресурсов, поэтому не забывайте включать автоматический пылесос. Он автоматически втянет все предметы, которые вы оставили в гараже и за его пределами. Помимо этого, рекомендуем собирать ручной пылесос в каждом забеге. Он сэкономит время и значительно ускорит сбор ресурсов.

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