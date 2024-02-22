Организаторы назвали причину «обморока» робопса на открытии игр в Казани
Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказал, что отключившийся на открытии игр робопес «устал», и посоветовал посмотреть церемонию закрытия. Об этом сообщает РИА Новости.
Робопес отключился во время танца на церемонии открытия «Игр Будущего», проходящих в Казани. Видео с этим моментом опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.
«Собака устала. Но если совсем серьезно говорить, то доживите до закрытия… Все узнаете», - так прокомментировал это Столяров.
Он подчеркнул, что церемония открытия турнира вызвала «восторг у всего человечества», и удивился, что так много внимания уделяется одному робопсу.
«Мы очень хотим рассказать действительно, что там случилось. Не с собакой, а вообще в принципе за кулисами. Это очень интересное зрелище», - отметил Столяров.
Отдельной интригой он назвал движущиеся платформы.
«Игры будущего» - турнир по гибридным дисциплинам, объединяющим классический спорт и киберспорт. Первые игры проводятся в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимают участие более двух тысяч спортсменов из более чем ста стран.