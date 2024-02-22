Нейросеть сняла аниме-трейлер GTA 6

Пользователь X (ранее Twitter) под ником JokerFromGTAVI опубликовал трейлер GTA 6 , который снят в стиле аниме. В создании видео использовалась новая нейросеть от Open AI под названием Sora.

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Нейросеть пока что находится на тестировании и доступна ограниченному количеству пользователей. Однако ИИ уже сейчас показывает неплохие результаты.

В воссозданном трейлере также можно увидеть ту самую блондинку, ставшую маскотом GTA 6. Правда, в аниме-версии девушка оказалась более подкаченной.