Нейросеть сняла аниме-трейлер GTA 6 с накаченной блондинкой
Пользователь X (ранее Twitter) под ником JokerFromGTAVI опубликовал трейлер GTA 6 , который снят в стиле аниме. В создании видео использовалась новая нейросеть от Open AI под названием Sora.
Нейросеть пока что находится на тестировании и доступна ограниченному количеству пользователей. Однако ИИ уже сейчас показывает неплохие результаты.
В воссозданном трейлере также можно увидеть ту самую блондинку, ставшую маскотом GTA 6. Правда, в аниме-версии девушка оказалась более подкаченной.
Ранее трейлер GTA 6 пересняли в реальном Майами, в Counter-Strike 2, GTA 5, «Морровинде» и Cyberpunk 2077.