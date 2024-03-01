Лучшие эмуляторы Nintendo DS на Android

Nintendo DS — одна из самых популярных консолей всех времен, но сейчас приобрести устройство можно только с рук, да еще и по сильно завышенной цене. Хорошая новость в том, что, если вы просто хотите приобщиться к играм того поколения, Android-смартфоны поддерживают эмуляцию Nintendo DS. Портал SlashGear рассказал о четырех лучших эмуляторах.

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SuperNDS Emulator

Один из наиболее популярных эмуляторов DS на Android. Нюанс в том, что бесплатная версия работает только на Android 10 и ниже; платная Pro-версия поддерживает системы до Android 13, сохраняя все функции. Загрузка образов игр облегчена благодаря автоматическому поиску при каждом запуске приложения, а быстрое сохранение работает без проблем. Пользовательский интерфейс и дизайн кнопок напоминают оригинальную раскладку Nintendo DS. Помимо этого, SuperNDS Emulator позволяет настраивать параметры движка, частоту автоматических сохранений, пропуск фреймов и другие мелочи.

DraStic DS Emulator

Единственная строго платная опция в списке и, по совместительству, самая простая в использовании. DraStic DS Emulator обладает множеством функций, призванных сделать эмуляцию максимально качественной и комфортной. Например, вы можете вдвое повысить разрешение эмулируемых игр — на современных экранах Android-смартфонов они будут смотреться отлично. Кроме того, приложение поддерживает сторонние контроллеры.

Lemuroid

Lemuroid предлагает эмуляцию целого спектра консолей: от Atari 2600 до SNES, Game Boy Advance, PSP и, конечно же, Nintendo DS. Приложение гибкое и совсем не назойливое — оно не будет заваливать вас рекламными баннерами. Lemuroid поддерживает автоматический поиск образов игр и быстрые сохранения, а также позволяет накладывать на экран фильтр, чтобы глубже погрузиться в атмосферу ретро-гейминга.

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