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Владимиру Путину объяснили суть Dota 2 на Играх будущего — 2024 в Казани

После церемонии открытия Игр будущего — 2024 президентам разных стран, среди которых были Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан), Эмомали Рахмон (Таджикистан) и Садыр Жапаров (Кыргызстан), рассказали про некоторые дисциплины. Видео опубликовал репортёр телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Путину объяснили суть игры Dota 2
© globallookpress.com

К примеру, про Dota 2 всем, включая Владимира Путина, рассказали следующее:

  • Dota 2 — самая популярная дисциплина Игр будущего —2024, билеты раскупили за несколько минут;
  • Dota 2 «гораздо сложнее, чем шахматы, поскольку если в шахматах шесть разновидностей фигур, то здесь — 121 фигура с разными ролями, всё абсолютно непредсказуемо. Задача — завоевать вторую половину поля противника. Это стратегическая игра»;
  • они подошли в момент, когда сражались команды Китая и Малайзии;
  • «чтобы понять интерес в мире, чемпионат мира по Dota 2, The International, смотрели больше, чем финал Олимпийских игр в Токио».
Игры
Садыр Жапаров
Павел Зарубин
Шавкат Мирзиеев
Александр Лукашенко
Владимир Путин
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