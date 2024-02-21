Путин сыграл в фиджитал‑флорбол на полях «Игр будущего»

Президент России Владимир Путин на полях «Игр будущего» сыграл в фиджитал флорбол и забил гол после окончания церемонии открытия турнира, сообщает РИА Новости Спорт.

Путин в сопровождении президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана осмотрел зоны проведения международного мультиспортивного турнира, в роли экскурсовода выступил вице премьер Дмитрий Чернышенко.

Главы государств ознакомились со стендами гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона. Кроме того, лидерам показали копию главного приза «Игр будущего» — оригинал трофея перед Новым годом отправили с Байконура на околоземную орбиту.

«Игры будущего» проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи.