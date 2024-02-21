$92.44+0.0999.90+0.34
Войти в почту

Леди Гага проведёт новый Fortnite Festival — певицу добавят в игру уже 22 февраля

Компания Epic Games объявила, что второй сезон Fortnite Festival стартует уже 22 февраля — его посвятят певице Леди Гаге. За выполнение задания в боевом пропуске геймеры смогут получить скин исполнительницы с разными обликами, стилизованную гитару и джем-трек Poker Face.

Леди Гага проведет новый Fortnite Festival
© Чемпионат.com

Всего в режиме появится около восьми треков Леди Гаги. Помимо этого, игроки смогут разблокировать новые эмоции, рюкзаки, скины для кирок и много других наград. Подборка джем-треков будет меняться каждый четверг в 18:00 по московскому времени.

EPIC GAMES

За разработку Fortnite Festival отвечает студия Harmonix, создатели Guitar Hero, Rock Band и Dance Central. Первый сезон был посвящён музыканту The Weeknd.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

Игры
Эйбeл Тесфайе
Стефани Джерманотта
Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости