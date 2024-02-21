Леди Гага проведет новый Fortnite Festival

Компания Epic Games объявила , что второй сезон Fortnite Festival стартует уже 22 февраля — его посвятят певице Леди Гаге . За выполнение задания в боевом пропуске геймеры смогут получить скин исполнительницы с разными обликами, стилизованную гитару и джем-трек Poker Face.

Всего в режиме появится около восьми треков Леди Гаги. Помимо этого, игроки смогут разблокировать новые эмоции, рюкзаки, скины для кирок и много других наград. Подборка джем-треков будет меняться каждый четверг в 18:00 по московскому времени.