Nintendo может представить Switch 2 летом

Nintendo может представить Switch 2 в июне и провести две презентации игр весной
Бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе поделился новыми инсайдерскими слухами, связанными с Nintendo и Switch 2.
Так, по его словам, анонс преемника Nintendo Switch состоится уже в этом июне. Портал Insider Gaming слышал похожую информацию, но пока не может подтвердить её на 100%.
Что до игровых презентаций, то Direct (неясно, полноценный или мини) планируют провести в апреле, а Indie World немного раньше, вероятно, в марте.
Несколько дней назад Педро Энрике Лутти Липпе сообщил о выходе Nintendo Switch 2 в начале 2025 года. Другие источники называют годом релиза новой консоли 2024-й.
Тем временем недавние опросы GDC показали, что в разработке уже находятся проекты для преемника Nintendo Switch.