Nintendo может представить Switch 2 летом

Бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе поделился новыми инсайдерскими слухами, связанными с Nintendo и Switch 2.

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Так, по его словам, анонс преемника Nintendo Switch состоится уже в этом июне. Портал Insider Gaming слышал похожую информацию, но пока не может подтвердить её на 100%.

Что до игровых презентаций, то Direct (неясно, полноценный или мини) планируют провести в апреле, а Indie World немного раньше, вероятно, в марте.

Несколько дней назад Педро Энрике Лутти Липпе сообщил о выходе Nintendo Switch 2 в начале 2025 года. Другие источники называют годом релиза новой консоли 2024-й.