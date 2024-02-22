Советы по Helldivers 2: нюансы, о которых игра не говорит прямо

Даже спустя более чем неделю после релиза, игроки в Helldivers 2 продолжают находить новые неочевидные трюки, нюансы и механики. Портал PC Gamer собрал список полезных советов, о которых игра не говорит прямо.

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Для победы не обязательно выжить

Мир Helldivers 2 весьма циничен, поэтому вам совсем необязательно эвакуироваться живым, чтобы игра засчитала победу в миссии. Вы получите бонусные награды за каждого спасшегося десантника, но до тех пор, пока цели задания выполнены, число трофейных медалей не сократится. Помните об этом, выходя на задания с маленьким таймером — иногда проще выполнить цели не торопясь, нежели бежать к точке эвакуации.

EMS-удары важны против автоматонов

Автоматоны на высоких сложностях обладают невероятно толстой броней. Боезапас основного оружия не бесконечен, а авиаудары не работают против роботов так же хорошо, как против жуков. Попробуйте взять на одно из таких заданий оглушающий авиаудар или мортиру. Одна такая атака накроет целую группу противников и даст десантникам время на перезарядку и фланговые маневры. Дымовые гранаты оказывают схожий эффект.

Рюкзак с патронами — лучшая стратагема в игре

По мере повышения сложности патроны начнут становиться все более ценным ресурсом. Обычный запрос на пополнение боеприпасов перезаряжается две минуты, поэтому хотя бы одному десантнику в отряде желательно взять с собой рюкзак с патронами. Он позволяет игроку переносить до четырех коробок с боеприпасами — по сути, один рюкзак удваивает суммарный боезапас группы. Кроме того, вы можете пополнять его патронами, найденными на карте.

У планет есть темные стороны

Низкая видимость — серьезная проблема при высадке в джунглях, но она проявляется и на других планетах. Дело в том, что каждый мир имеет светлую и темную сторону. Когда вы выбираете задания на корабле, трехмерная модель планеты может быть подсвечена по-разному — время суток не упоминается отдельным текстом. Если ваша миссия расположена в темном секторе планеты, то, возможно, вам придется сражаться ночью.

Гранатометы отлично расчищают гнезда жуков и башни спор

Гранатомет — самый эффективный инструмент для зачистки целей жуков. Для уничтожения гнезда достаточно всего одной гранаты, причем вы можете запустить ее с безопасного расстояния. Это быстрее, чем вызов авиаудара, и гораздо безопаснее, чем бросок обычной гранаты. То же самое можно сказать и про башни, покрывающие всю карту туманом.

Нырок защищает от взрывов