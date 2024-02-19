Потерянный мод для Fallout: New Vegas с лидером Limp Bizkit нашелся спустя годы

Для серии Fallout существует множество модификаций: как глобальных конверсий наподобие Fallout: London, так и просто шуточных изменений. Одним из таких стало добавление в Fallout: New Vegas Фреда Дёрста, лидера известной музыкальной группы Limp Bizkit.

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Впервые модификация My Fred Durst была выпущена в 2015 году на NexusMods. Примерно в 2016 году её удалили с сайта без уточнения конкретных причин. Вероятно, в дело вмешались юридические представители Limp Bizkit. Создатель модификации сообщил, что отформатировал жёсткий диск, поэтому все файлы были удалены.

Но неожиданно модификация My Fred Durst вернулась. Один из пользователей сохранил её на жёстком диске до наших дней и опубликовал в открытом доступе. А привлечь к ситуации внимание помог блогер, специализирующийся на серии The Elder Scrolls и играх Bethesda.