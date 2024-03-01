Fallout в хронологическом порядке: с какой игры начинать прохождение серии

До премьеры сериала по мотивам Fallout осталось немного, а это значит, что у всех желающих еще есть время наверстать серию аккурат к началу экранизации. Но с чего начать и в каком порядке проходить игры? Портал IGN составил хронологический список всех частей серии Fallout.

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В какую часть Fallout стоит поиграть новичкам

Для новичков лучшей отправной точкой для знакомства с серией станет Fallout 4, хотя Fallout 3 и New Vegas — тоже отличные игры. Fallout 4 — самая свежая одиночная игра в серии, и, как результат, ощущается наиболее современной итерацией вселенной. К тому же, это единственная одиночная игра франшизы, доступная буквально на всех платформах (кроме Nintendo Switch).

Если вы вдруг переживаете, что без знания предыдущих частей не поймете сюжет четвертой, то не беспокойтесь. Каждая Fallout рассказывает самостоятельную историю в новом сеттинге, и Fallout 4 — не исключение. Конечно, вы не поймете некоторые отсылки, но не более того.

Хронологический порядок Fallout

Важно! Данный порядок не учитывает некоторые франшизы. Fallout Shelter канонично соответствует лору убежищ Fallout, однако объединяет в одной игре персонажей и предметы, которые, по сюжету, разделены сотнями лет. А Fallout: Brotherhood of Steel, по словам самой Bethesda, происходит в отдельном таймлайне.

Fallout Tactics попала в список несмотря на спорное место в каноне франшизы. Хотя Bethesda отретконила некоторые элементы сюжета Tactics, определенные события игры упоминаются в будущих частях, поэтому она как минимум отчасти канонична.