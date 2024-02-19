В Казани стартуют первые мультиспортивные Игры будущего

Первый мультиспортивный турнир "Игры будущего" стартует в Казани соревнованиями по фиджитал-MOBA (Dota 2 + суперфинал) в Международном выставочном центре "Казань экспо". Церемония открытия Игр будущего пройдет там же 21 февраля.

Как и ожидалось, соревнования по Dota 2 вызвали большой ажиотаж среди болельщиков. 2 февраля стало известно, что билеты на финал турнира раскупили за пять минут. Соревнования по этому виду программы пройдут с 19 по 25 февраля. Сначала команды сразятся в компьютерную игру, а затем встретятся в реальности в специальном соревновании, похожем на Dota 2.

В соревнованиях по Dota 2 примут участие 16 команд, включая коллективы из России, Китая, Перу, Ирана и Филиппин. За китайский коллектив Azure Ray выступят чемпион мира 2016 года Чжан Жуйда (Faith Bian), двукратный финалист мирового первенства Сюй Линьсэнь (Fy), Цзэн Цзяоян (Ori), Лу Чжэнь (Lou) и Цзян Ань, в игровом имени которого изображены китайские символы, означающие в переводе слово "судьба". А за их соотечественников из Xtreme Gaming играют финалисты чемпионата мира Ван Чуньюй (Ame) и Чжао Цзысин (XinQ), а также Го Хунчэн (Xm), Лин Дзин (Xxs) и Дин Цун (Dy). Команды входят в число мировых лидеров своей дисциплины.

Также на турнире выступят Entity (представители Казахстана, Белоруссии, России, Филиппин), Winter Bear (представители Турции, Ирана, России), One Move (Россия, Белоруссия), LGD (Китай), Beastcoast (Перу), Neon Esports (Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Южная Африка), Echpo4mak (Россия), Invictus Gaming (Китай, Малайзия), Liga Team (Казахстан, Россия, Белоруссия), Boom Esports (Перу), Geek Fam (Филиппины), PSG.Quest (Ливан, Казахстан, Россия), Thunder Awaken (Перу, Боливия), Hydra (Россия, Киргизия, Белоруссия, Казахстан).

Также на Ледовой арене стартует групповой этап турнира по фиджитал-хоккею. В нем примут участие "Ак Барс", "Интер", Liga Pro Team, "Феникс", Barys Cyber Team, Baltic Select, Quetzales Mexico North AM, Cosmos X17. Каждый матч будет состоять из двух частей: в цифровой части команды сыграют в хоккейный симулятор, в физической - выявят сильнейшего на хоккейной площадке в формате "3 на 3". Результат каждого матча определяется по итогам двух этапов: шайбы, заброшенные в цифровой и физической частях, суммируются.

Другие соревнования и подготовка к ним

Также в программу соревнований вошли фиджитал-футбол (22 февраля - 3 марта), фиджитал-баскетбол (21-29 февраля), фиджитал-гонки (турнир пройдет в Сочи 2-3 марта), фиджитал-единобоства (22-23 февраля), фиджитал-скейтбординг (28 февраля - 3 марта), Warface + лазертаг (20-24 февраля), CS2 + лазертаг (23-28 февраля), Standoff 2 + лазертаг (27 февраля - 3 марта), фиджитал-MOBA (MLBB + суперфинал) (26 февраля - 3 марта), "Мир танков" + суперфинал (21-26 февраля), Speedrun + суперфинал (28 февраля - 2 марта), битва роботов (24-26 февраля), гонки дронов (27-29 февраля), спортивное программирование (28-29 февраля), танцевальный симулятор (25 февраля - 1 марта), VR ритм-симулятор (25 февраля - 1 марта), кибатлетика (22-23 февраля), фиджитал-BMX (28-29 февраля) и виртуальная велогонка (22 февраля).

Перед стартом официальных соревнований проходили фиджитал-игры, которые были тестовыми соревнованиями к Играм будущего. Всего состоялось 10 подобных турниров, первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, последние - с 5 по 22 октября 2023 года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что Игры будущего помогут сплотить спортивное сообщество.

"Это событие мирового масштаба, российский продукт, который открывает новую страницу в истории спорта, - сказал Чернышенко. - Актуальность продукта заложена в гармоничном развитии человека, физический и цифровой мир соединяются в этой концепции. Турнир поможет сплотить спортивное сообщество, это технологичность, открытость, адаптивность, триумф инноваций в спорте. Трансляция создаст для болельщиков всего мира эффект присутствия, российские разработчики позволяют проводить фиджитал-соревнования на уже существующих объектах, ничего не надо строить, порог входа достаточно низкий".

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что интерес к Играм будущего говорит о перспективности проекта.

"Игры будущего - это инновационный пионерский проект, инициатором которого выступает Российская Федерация, - отметил он. - Проект демонстрирует гармонию, развитие, двигательную активность, торжество физических качеств и одновременно интеллектуальные способности спортсменов, молодых людей, их синергию. Я уверен, что у этого проекта большое будущее. Мы уверены, что он вызовет интерес не только в Российской Федерации".

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что участие в Играх будущего примут спортсмены из 107 стран, заявились на соревнования 277 команд. Он отметил, что всего на соревнованиях выступят более 2 тыс. участников. Спортсмены и киберспортсмены будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине (16 в основной программе, 5 - в расширенной).

Об Играх будущего

14 ноября стало известно, что талисманом первых Игр будущего станет жар-птица Мира. Талисман создали студенты из Татарстана и Санкт-Петербургского государственного университета. По задумке авторов, жар-птица Мира - это подобие нейросети с сознанием, она состоит из света и является проводником в мир фиджитал-спорта. В ее внешнем виде создатели хотели отобразить гармоничность - в центре композиции расположен энергетический луч, вокруг которого строится баланс между физическим и цифровым миром.

Трофей Игр будущего проделал автопробег, в рамках которого он посетил Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Самару, Уфу и Оренбург. 1 декабря трофей прибыл на космодром Байконур, откуда в этот же день был произведен запуск капсулы с призом на Международную космическую станцию. Трофей состоит из шлифованного металла и пяти пластин акрила, что символизирует пять вызовов. Над концепцией кубка работали студенты Санкт-Петербургского государственного университета и архитектор из Казани. На трофее, который будет вручаться на Играх в 2024 году, в нижней части будет название дисциплины и имя победителя или название выигравшей команды.