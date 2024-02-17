Как узнать свою видеокарту на компьютере на Windows, macOS, Linux, NVIDIA, GeForce, AMD, Intel

На Windows, Mac и Linux это легко сделать.

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Потребность узнать модель своей видеокарты может возникнуть по разным причинам. Например, определение её точного наименования необходимо для обновления графических драйверов. Также данная информация пригодится, если вы собираетесь приобрести другую видеокарту, ведь сначала было бы логично сравнить их характеристики.

Обращаем внимание, что от операционной системы зависит и метод определения вашей видеокарты. О самых популярных из них расскажем далее в статье.

Как посмотреть видеокарту на Windows 10 и Windows 11

Никаких дополнительных программ скачивать не нужно, поскольку базового инструментария Windows 10 и так достаточно, чтобы узнать информацию о видеокарте.

Как посмотреть видеокарту на macOS

На macOS видеокарта определяется гораздо проще и всего в пару кликов:

Как посмотреть видеокарту на Linux