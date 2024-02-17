Раскрыты стоимость и дата выхода следующей консоли Nintendo

Гибридная консоль Nintendo Switch 2 выйдет в начале 2025 года. Об этом сообщает издание Videogames Chronicles (VGC) со ссылкой на источники.

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Так, по данным бразильского журналиста Педро Энрике Лутти Липпе, устройство поступит в продажу в первом квартале 2025 года. Эту информацию подтвердили пять источников и сотрудники европейского издания Eurogamer.

Кроме того, несколько источников Video Games Chronicle сообщили, что Nintendo уведомила издателей о запуске следующего поколения Switch в начале следующего года. Предполагается, что причиной задержки релиза консоли стало желание компании синхронизировать его с выходом крупных игровых проектов от своих студий.