Раскрыты стоимость и дата выхода следующей консоли Nintendo
Гибридная консоль Nintendo Switch 2 выйдет в начале 2025 года. Об этом сообщает издание Videogames Chronicles (VGC) со ссылкой на источники.
Так, по данным бразильского журналиста Педро Энрике Лутти Липпе, устройство поступит в продажу в первом квартале 2025 года. Эту информацию подтвердили пять источников и сотрудники европейского издания Eurogamer.
Кроме того, несколько источников Video Games Chronicle сообщили, что Nintendo уведомила издателей о запуске следующего поколения Switch в начале следующего года. Предполагается, что причиной задержки релиза консоли стало желание компании синхронизировать его с выходом крупных игровых проектов от своих студий.
Пока Nintendo не анонсировала свою новую консоль и не раскрыла ее характеристики. Однако в ранее инсайдеры и аналитики заявляли, что Switch 2 получит поддержку 4K-разрешения, поддержку HDR и производительность на уровне актуальных консолей PlayStation и Xbox. Кроме того, новая Nintendo может поступить в продажу по цене $400 (около 37 тыс. руб.), что на $100 выше стартовой цены оригинальной консоли Switch. По слухам, игры тоже подорожают — до $70.