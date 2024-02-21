Полезные советы по Skull and Bones: гайд для новичков

Skull and Bones нельзя назвать сложной игрой, но есть кое-какие нюансы, о которых новичкам стоит знать заранее. Портал PC Gamer поделился полезными советами начинающим пиратам.

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Постоянно собирайте лут

В Skull and Bones порой приходится гриндить, поэтому все бесхозные предметы и ресурсы могут пригодиться. Не думайте, что вы собрали уже достаточно много ржавых гвоздей — не проходите мимо добычи. И особенно мимо металла.

Не забывайте перемещать груз на склад

Совет выше отчасти актуален из-за механики склада. Каждый игрок имеет в своем распоряжении склад, где могут храниться огромные запасы различных ресурсов. Каждый раз, когда вы заходите в порт, отгружайте материалы и ресурсы прямо на склад. Привычка не только освобождает место в трюме, но и спасает вас от несчастных случаев: в случае, если ваш корабль потопят, вы ничего не потеряете.

Покупайте все доступные чертежи на ранних стадиях игры

Механики крафтинга Skull and Bones немного запутанная. Изготовление оружия и боеприпасов требует не только определенных ресурсов, но и чертежа, который позволяет создать предмет. Постарайтесь покупать все чертежи, которые найдете — даже если вы думаете, что они вам не пригодятся.

Не бойтесь нападать на другие корабли

В Skull and Bones нет какой-то комплексной механики репутации: она больше похожа на уровни розыска в GTA. Если вы уничтожите корабль, то другие корабли той же фракции в округе нападут в ответ, но как только вы потопите их или сбежите, враги перестанут вас разыскивать. Иными словами, быть агрессором выгодно.

Пополняйте запасы воды и пищи

Пиратам нужен не только ром — вода и еда тоже важны. Каждое поселение предлагает возможность бесплатно пополнить запас воды, чем не стоит брезговать: потребление воды в море повышает скорость корабля на четыре узла. А еда предоставляет различные баффы, вроде повышенной выносливости. Потреблять пищу желательно стратегически, перед битвами или долгими путешествиями.

Не забывайте о подзорной трубе

Подзорная труба — весьма полезный инструмент. Всегда изучайте другие корабли, поселения и острова через трубу. Гаджет позволяет подсвечивать противников и магическим образом видеть, какой груз они перевозят, что помогает в охоте на конкретные ингредиенты для крафтинга. Помимо этого, подзорная труба подсказывает тип противника и сколько опыта вы получите за победу.

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