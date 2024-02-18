Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2024

До релиза второй части ремейка Final Fantasy VII осталось чуть меньше двух недель — главный зимний релиз прогремит совсем скоро. А чтобы вы не скучали, мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store проходит раздача Dakar Desert Rally: гоночного симулятора, посвященного легендарному ралли Дакар. Отправиться в напряженный заезд через пустыню можно не только на автомобиле, но и на мотоцикле, багги, грузовике и других видах транспорта. Игру можно бесплатно забрать до 22 февраля.

EGS

На бесплатные выходные в Steam вышла, пожалуй, одна из самых противоречивых игр последних 10 лет — космическая песочница No Man’s Sky. Она прошла долгий путь от тотального разочарования до действительно хорошей игры: спасибо стабильному потоку бесплатных обновлений, которые помогли проекту преобразиться. Как раз в честь последнего крупного апдейта No Man’s Sky и попала на бесплатные выходные.

Steam

Space Will: Prologue — демоверсия автошутера в духе Vampire Survivors, но в сеттинге космоса. А это значит, что игрок сможет собрать собственный корабль из различных модулей и посмотреть, выдержит ли экспериментальная машина битву против бесконечных волн противников. Причем речь не только о сборке оружия, но и всех остальных важных модулей корабля.

Steam

Серия 100 Cats продолжает кругосветное путешествие. На этот раз котики-ниндзя спрятались на фоне замечательного японского пейзажа. Как и другие игры серии, 100 Ninja Cats понравится поклонникам медитативных головоломок и всем, кто ценит милые иллюстрации.

Steam

Наконец, помимо всего прочего, в Steam бесплатно раздают RPG Maker XP: старую, но по-прежнему популярную версию одного из самых известных движков в игровой индустрии. Он обладает понятным интерфейсом и библиотекой готового контента, который можно настроить на свой вкус. Это отличный способ заглянуть за кулисы геймдева, если вы всегда интересовались разработкой игр, но не знали, с чего стоит начать. RPG Maker XP бесплатен до 19 февраля.