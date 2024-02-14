Авторы Prince of Persia The Lost Crown объявили забастовку против Ubisoft
Сотрудники трёх французских студий Ubisoft объявили забастовку работодателю. В это число входят и авторы тепло принятой Prince of Persia: The Lost Crown из Ubisoft Montpellier, а также Ubisoft Paris и Ubisoft Annecy. Недовольство касается заработных плат — ранее профсоюз не смог договориться об их повышении.
«Несмотря на усилия профсоюза найти приемлемый компромисс, переговоры уперлись в стену. Чтобы достичь произвольных целевых показателей по сокращению расходов, руководство предложило бюджет, предназначенный для повышения заработной платы, который был бы ниже инфляции второй год подряд», — заявили в профсоюзе.
Профсоюз также указал на финансовый отчет Ubisoft за первое полугодие 2024 финансового года. Тогда генеральный директор Ив Гиймо заявил, что по итогам результаты компании превысили ожидания, а динамика оказалась положительной — выручка в годовом исчислении снизилась не так сильно, как в прошлом отчёте.
Один из бастующих заявил, что Ubisoft нацелена сэкономить 200 миллионов евро на производственных затратах в течение следующих двух лет. Это касается и зарплат, повышение которых не обгоняет инфляцию.
«Когда вы студия разработки игр, правильный способ заработать деньги — создавать видеоигры в наилучших возможных условиях, чтобы они были нужного качества. В капиталистическом контексте вы заработаете деньги не за счёт экономии на рабочих, которые их создают, или на инструментах, которые они используют. Работники хотят гордиться тем, что они делают. И в целом, вы можете работать должным образом явно не из-за того, что с трудом платите за аренду или трудитесь в плохих условиях», — поделился забастовщик.