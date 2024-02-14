Авторы Prince of Persia: The Lost Crown объявили забастовку против Ubisoft

«Когда вы студия разработки игр, правильный способ заработать деньги — создавать видеоигры в наилучших возможных условиях, чтобы они были нужного качества. В капиталистическом контексте вы заработаете деньги не за счёт экономии на рабочих, которые их создают, или на инструментах, которые они используют. Работники хотят гордиться тем, что они делают. И в целом, вы можете работать должным образом явно не из-за того, что с трудом платите за аренду или трудитесь в плохих условиях», — поделился забастовщик.