Инсайдеры рассказали о состоянии студии Toys For Bob

Автор YouTube-канала под ником Canadian Guy Eh и инсайдер Джез Корден рассказали свежие детали о состоянии авторов Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time из компании Toys For Bob.

Инсайдеры тоже подтвердили, что данные о закрытии студии были преждевременными. Сейчас рабочий состав Toys For Bob якобы сократили с 86 до 50 человек, а сама фирма полностью перешла на работу в удалённом формате.

Причём отмечается, что это было именно желание студии, а не требование Microsoft — у Toys For Bob как раз заканчивался договор на аренду офиса, который был слишком дорогим и большим для содержания 50 человек.

Ещё инсайдеры отметили, что сейчас компания занимается новыми проектами и продолжит помогать с серией Call of Duty— ранее она занималась подобным на Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).