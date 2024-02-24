Лучшие стратагемы в Helldivers 2: гайд для новичков

Тем, кто не играл в первую Helldivers, механика стратагем может показаться чересчур запутанной. Игра предлагает столько разновидностей гаджетов, оружия и авиаударов, что трудно понять, какие из них действительно стоят внимания. Не проблема — портал PC Gamer подготовил список лучших стратагем в Helldivers 2.

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«Доблесть»

Облегченный вариант стандартного пулемета, который может похвастать более быстрой перезарядкой. Если взять его в паре с рюкзаком боеприпасов, до пополнять амуницию можно будет прямо на ходу, почти не прекращая огонь. «Доблесть» не пробивает броню, зато пробивает буквально все остальное.

Крупнокалиберная винтовка

Оптимальный инструмент для борьбы с бронированными противниками, который также позволяет уничтожать цели на больших расстояниях, если переключиться в режим прицеливания от первого лица. Но если бронированный враг вдруг подберется близко, то его можно уложить выстрелами от бедра.

Безоткатная винтовка

Пожалуй, лучшее оружие для бронированных целей. Да, командные орудия перезаряжаются быстрее, если вы позволите кому-то другому нести рюкзак с амуницией, но никто не мешает вам перезаряжаться в одиночку. Оно того стоит: безоткатная винтовка отлично работает против самых назойливых противников.

Орбитальный залп Гатлинга

Большинство орбитальных ударов в Helldivers 2 страдает от слишком широкой зоны покрытия, из-за чего товарищи по команде нередко становятся жертвами дружеского огня. Залп Гатлина хорош низким временем перезарядки и точностью — он накрывает сфокусированную область, благодаря чему стратагема подходит для точечных ударов.

Орбитальный лазер

Довольно гибкая стратагема. Орбитальный лазер стреляет продолжительным лучом, который перемещается между каждым врагом в области, параллельно поджигая землю для дополнительного урона. Идеальный ответ большим бронированным целям, прорывам жуков и догоняющим противникам при эвакуации.

Орел: кластерная бомба

Кластерная бомба отлично работает против больших скоплений противников. Конечно, она порой раздражает товарищей по команде, если пользоваться стратагемой неосторожно, но стоит просто помнить о том, что она выбрасывает бомбы по горизонтальной линии от маяка.

Орел: бомба (500 кг)

Не самая практичная, но предельно зрелищная стратагема. 500-килограммовая бомба создает гигантский взрыв, который уничтожает почти все живое в радиусе волны. Она обладает ограниченным боезапасом, из-за чего стратагема не такая выгодная, как другие варианты, но порой ничто не может заменить комично огромный взрыв на поле боя.

Орбитальный высокоточный удар

Лучшая орбитальная стратагема. Низкое время перезарядки, неограниченный боезапас. Высокоточный удар имеет маленькую область покрытия, но вам и не понадобится большая: обычно он используется для уничтожения нор жуков или конкретных бронированных врагов.

Реле генератора щита

Вы можете взять с собой персональный генератор щита, чтобы выживать под огнем киборгов, однако реле генератора щита способном облегчить жизнь всей команде. Стратагема обладает низким временем перезарядки и прикрывает всех игроков достаточно долго, чтобы взять момент на передышку.

Рюкзак: боеприпасы