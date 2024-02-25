Самые ожидаемые экранизации игр: от Borderlands до Ghost of Tsushima

На смену бесконечной волне супергеройских блокбастеров пришла новая эпоха голливудских адаптаций видеоигр. Портал GameSpot поделился самыми ожидаемыми экранизациями игр, которые находятся в разработке.

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Borderlands

Дата премьеры: 9 августа 2024

Дорога до Пандоры была долгой, но в 2024 году экранизация Borderlands наконец увидит свет. Примечательно, что за годы создания фильма в Сеть не просочилось много деталей о сюжете, но известно, что в проекте принимает участие талантливые профессионалы. Кейт Бланшетт (Лилит), Ариана Гринблатт (Крошка Тина), Кевин Харт (Роланд), Эдгар Рамирес (Атлас), Джейми Ли Кертис (Патриция Таннис) и Флориан Мунтяну (Криг). А робота Железяку озвучит Джек Блэк. Постановкой Borderlands занимались Илай Рот и режиссер «Дедпула» Тим Миллер.

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Sonic the Hedgehog 3

Дата премьеры: 20 декабря 2024

Фильмы про Соника от Paramount показали хорошие результаты на больших экранах. Студия собирается развить вселенную синего ежа до полноценной франшизы: параллельно полнометражкам компания также готовит сериал, посвященный Нкалзу. Третий фильм серии поставил режиссер двух предыдущих Джефф Фаулер. Сюжет Sonic the Hedgehog 3 вновь объединит Соника (Бен Шварц), Наклза (Идрис Эльба) и Тэйлза (Коллин О’Шонесси). Джим Керри не вернется к роли доктора Роботника, т.к. актер заявил о том, что уходит на пенсию.

Minecraft

Дата релиза: апрель 2025

Minecraft — одна из самых популярных игр за всю историю индустрии, и скоро кубическая песочница получит полнометражную адаптацию. На данный момент известно не слишком много деталей, но мы знаем, что режиссером выступит Джаред Хесс («Суперначо», «Наполеон Динамит»). В проекте также примут участие Джейсон Момоа и Джек Блэк.

Days Gone

Days Gone была неидеальным, но довольно интересным эксклюзивом PlayStation 4 в 2019 году. Игра не достигла того же успеха, что marvel’s Spider-Man или Ghost of Tsushima, однако вполне подходит для полноценной экранизации. Адаптацией истории о любви, байкерах и зомби в пост-апокалиптическом мире занимается Шелдон Тернер («Люди Икс: Первый Класс»). Роль протагониста Дикона Сейнт-Джона сыграет Сэм Хьюэн.

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Death Stranding

События Death Stranding разворачиваются в удивительном мире, где массовое вымирание почти полностью уничтожило человечество, а паранормальный дождь старит все, к чему прикасается. О работе над экранизацией игры впервые стало известно в 2022, но в декабре 2023 студия А24 официально объявила о партнерстве с Хидео Кодзимой — автором Death Stranding. Последний планирует создать целую вселенную на основе игры.

Dead by Daylight

Поклонникам старых-добрых слэшер-хорроров стоит следить за адаптацией Dead by Daylight. Долгоиграющий асимметричный хоррор уже многие годы считается признанием в любви классике жанра, и полнометражной экранизацией проекта занимается культовый режиссер Джеймс Ван.

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Ghost of Tsushima