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Самые ожидаемые экранизации игр: от Borderlands до Ghost of Tsushima

На смену бесконечной волне супергеройских блокбастеров пришла новая эпоха голливудских адаптаций видеоигр. Портал GameSpot поделился самыми ожидаемыми экранизациями игр, которые находятся в разработке.

Самые ожидаемые экранизации игр: от Borderlands до Ghost of Tsushima
© Steam

Borderlands

Дата премьеры: 9 августа 2024

Дорога до Пандоры была долгой, но в 2024 году экранизация Borderlands наконец увидит свет. Примечательно, что за годы создания фильма в Сеть не просочилось много деталей о сюжете, но известно, что в проекте принимает участие талантливые профессионалы. Кейт Бланшетт (Лилит), Ариана Гринблатт (Крошка Тина), Кевин Харт (Роланд), Эдгар Рамирес (Атлас), Джейми Ли Кертис (Патриция Таннис) и Флориан Мунтяну (Криг). А робота Железяку озвучит Джек Блэк. Постановкой Borderlands занимались Илай Рот и режиссер «Дедпула» Тим Миллер.

Steam

Sonic the Hedgehog 3

Дата премьеры: 20 декабря 2024

Фильмы про Соника от Paramount показали хорошие результаты на больших экранах. Студия собирается развить вселенную синего ежа до полноценной франшизы: параллельно полнометражкам компания также готовит сериал, посвященный Нкалзу. Третий фильм серии поставил режиссер двух предыдущих Джефф Фаулер. Сюжет Sonic the Hedgehog 3 вновь объединит Соника (Бен Шварц), Наклза (Идрис Эльба) и Тэйлза (Коллин О’Шонесси). Джим Керри не вернется к роли доктора Роботника, т.к. актер заявил о том, что уходит на пенсию.

Minecraft

Дата релиза: апрель 2025

Minecraft — одна из самых популярных игр за всю историю индустрии, и скоро кубическая песочница получит полнометражную адаптацию. На данный момент известно не слишком много деталей, но мы знаем, что режиссером выступит Джаред Хесс («Суперначо», «Наполеон Динамит»). В проекте также примут участие Джейсон Момоа и Джек Блэк.

Days Gone

Days Gone была неидеальным, но довольно интересным эксклюзивом PlayStation 4 в 2019 году. Игра не достигла того же успеха, что marvel’s Spider-Man или Ghost of Tsushima, однако вполне подходит для полноценной экранизации. Адаптацией истории о любви, байкерах и зомби в пост-апокалиптическом мире занимается Шелдон Тернер («Люди Икс: Первый Класс»). Роль протагониста Дикона Сейнт-Джона сыграет Сэм Хьюэн.

Steam

Death Stranding

События Death Stranding разворачиваются в удивительном мире, где массовое вымирание почти полностью уничтожило человечество, а паранормальный дождь старит все, к чему прикасается. О работе над экранизацией игры впервые стало известно в 2022, но в декабре 2023 студия А24 официально объявила о партнерстве с Хидео Кодзимой — автором Death Stranding. Последний планирует создать целую вселенную на основе игры.

Dead by Daylight

Поклонникам старых-добрых слэшер-хорроров стоит следить за адаптацией Dead by Daylight. Долгоиграющий асимметричный хоррор уже многие годы считается признанием в любви классике жанра, и полнометражной экранизацией проекта занимается культовый режиссер Джеймс Ван.

Steam

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima 2020 года была одним из последних крупных эксклюзивов PlayStation 4. Захватывающая история о мести самурая привлекла внимание постановщика «Джона Уика» Чада Стахелски, но не стоит ожидать премьеры экранизации в скором времени. Пока что режиссер занят перезагрузкой «Горца» с Генри Кэвиллом.

Игры
Коллин О'шонесси
Бен Шварц
Генри Кэвилл
Хидео Кодзима
Сэм Хьюэн
Джефф Фаулер
Джейми Кертис
Идрис Эльба
Джеймс Ван
Эдгар Рамирес
Джаред Хесс
Тим Миллер
Кевин Харт
Джейсон Момоа
Кейт Бланшетт
Джим Керри
Джек Блэк
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