Разработчик Dead Cells раскритиковал решение студии прекратить поддержку игры

Motion Twin сделала самый мерзкий шаг по отношению к Dead Cells, который только можно себе представить. Я вижу всю ситуацию за кулисами и очень рад, что больше не участвую в этом. Официальное заявление — это полная маркетинговая чушь, реальная ситуация выглядит совсем иначе. Никогда не думал, что моя бывшая компания окажется настолько жадной.