Равные по цене RTX 4080 Super и RX 7900 XTX сравнили в играх

На YouTube-канале Jansn Benchmarks запустили в 10 играх в 4К видеокарты RTX 4080 Super и RX 7900 XTX с процессором Ryzen 7 5800X3D.

Игра God of War запускалась с максимальной графикой. Средний FPS с ней составил 103 к/с (RTX 4080 S) и 113 к/с (RX 7900 XTX).

В Witcher 3 NextGen с графикой Maximum, TAAU, RT Ultra, HairWorks Off средняя производительность находилась на уровне 37 к/с (4080 S) и 32 к/с (7900 XTX). С Max Settings, RT Ultra, HairWorks Off в этой же игре средняя частота кадров составляла 85 к/с и 55 к/с соответственно, с Max Settings, TAAU, RT Off, HairWorks Off эти же показатели равнялись 63 к/с и 64 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 шла с Max Settings и TAA. Средний FPS в ней составлял 77 к/с (RTX 4080 S) и 86 к/с (RX 7900 XTX).

В игре Far Cry 6 с Max Settings, HD Textures, Ray Tracing Off средняя производительность равнялась 110 к/с (с RTX 4080 S) и 128 к/с (с RX 7900 XTX).

Resident Evil 4 шла с Ray Tracing Preset. Средняя частота кадров в этой игре составляла 104 к/с (RTX 4080 S) и 110 к/с (RX 7900 XTX).

Jansn Benchmarks

DOOM Eternal запускалась с Ultra Nightmare Settings, RT On. Средний FPS в этой игре равнялся 200 к/с (с RTX 4080 Super) и 157 к/с (RX 7900 XTX).

В Cyberpunk 2077 с RT Ultra Preset, Native средняя частота кадров находилась на уровне 27 к/с (RTX 4080 S) и 20 к/с (RX 7900 XTX), с RT Ultra Preset и DLSS Quality + Frame Generation или FSR2 Quality — 79 к/с и 38 к/с соответственно.

Игра Hogwarts Legacy шла с Max Settings, RT Off, TAA High в среднем с 66 к/с (RTX 4080 S) и 80 к/с (RX 7900 XTX), с Max Settings и RT Off — со 125 к/с (RTX 4080 S) и 115 к/с (RX 7900 XTX).

The Last of Us Part 1 тестировалась с графикой Ultra, Native. Средняя производительность в этой игре составила 68 к/с (RTX 4080 S) и 69 к/с (RX 7900 XTX).

Forspoken запускалась с Max Settings, RT On, Native. Средний FPS в этой игре равнялся 57 к/с (RTX 4080 S) и 51 к/с (RX 7900 XTX). С настройками Max Settings, RT On и DLSS Quality или FSR3 Quality средняя производительность составляла 80 к/с (RTX 4080 S) и 75 к/с (RX 7900 XTX), с Max Settings, RT On и FSR3 Quality + Frame Generation — 131 к/с и 133 к/с соответственно.

Вывод