Студия ветерана RockStar выпустила первый трейлер пещерного приключения Goob
Независимая студия Dry Duck выпустила первый трейлер своей дебютной игры. Приключенческий боевик Goob готовится к релизу в Steam, который должен состояться в третьем квартале 2024 года. В настоящее время Goob находится в стадии активной разработки, и создатели обещают игрокам захватывающий игровой процесс.
Игра отправит нас в эпическое путешествие в глубины таинственного и коварного подземного мира. Нам предстоит исследовать огромные пещеры, кишащие свирепыми монстрами, добывать ценные минералы и постоянно совершенствовать способности персонажа, чтобы выжить.
Студия Dry Duck основана в начале 2021 года Хьюго Сен-Пьером, бывшим техническим директором Rockstar Games. Он участвовал в создании дилогии Red Dead Redemption, Grand Theft Auto IV и V, Max Payne 3, Bully Scholarship, Empire Earth 2 и многих других игр.