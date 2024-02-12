Студия ветерана Rockstar выпустила первый трейлер пещерного приключения Goob

Независимая студия Dry Duck выпустила первый трейлер своей дебютной игры. Приключенческий боевик Goob готовится к релизу в Steam, который должен состояться в третьем квартале 2024 года. В настоящее время Goob находится в стадии активной разработки, и создатели обещают игрокам захватывающий игровой процесс.

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Игра отправит нас в эпическое путешествие в глубины таинственного и коварного подземного мира. Нам предстоит исследовать огромные пещеры, кишащие свирепыми монстрами, добывать ценные минералы и постоянно совершенствовать способности персонажа, чтобы выжить.