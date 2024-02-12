Авторы Sword of the Necromancer готовят 3D-ремейк оригинальной игры
Барселонская независимая студия Grimorio of Games объявила, что скоро выпустит 3D-ремейк боевика Sword of the Necromancer. Обновлённая версия Sword of the Necromancer: Resurrection выйдет на Nintendo Switch, PC, PlayStation и Xbox, и в Steam уже открыта её страница.
Ремейк оригинальной игры, вышедшей в 2021 году, был дополнительной целью в рамках Kickstarter-кампании сиквела. А теперь трёхмерный ремейк выпустят раньше Sword of the Necromancer: Revenant, чтобы дать больше времени на разработку новой части.
Sword of the Necromancer: Resurrection станет переосмыслением оригинальной игры, которая отличалась видом сверху и пиксельной графикой. Новую версию создают на движке Revenant, и для неё готовят не только трёхмерную графику, но и переработанные механики и системы. Среди них — возможность настройки искусственного интеллекта вызываемых монстров.
В ремейк также включает ремастированные высококачественные иллюстрации и озвучку (на английском и японском языках), а также новые сцены, позволяющие глубже погрузиться в трагическую историю любви Тамы и Коко.