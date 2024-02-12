Авторы Sword of the Necromancer готовят 3D-ремейк оригинальной игры

Барселонская независимая студия Grimorio of Games объявила, что скоро выпустит 3D-ремейк боевика Sword of the Necromancer. Обновлённая версия Sword of the Necromancer: Resurrection выйдет на Nintendo Switch, PC, PlayStation и Xbox, и в Steam уже открыта её страница.

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Ремейк оригинальной игры, вышедшей в 2021 году, был дополнительной целью в рамках Kickstarter-кампании сиквела. А теперь трёхмерный ремейк выпустят раньше Sword of the Necromancer: Revenant, чтобы дать больше времени на разработку новой части.

Sword of the Necromancer: Resurrection станет переосмыслением оригинальной игры, которая отличалась видом сверху и пиксельной графикой. Новую версию создают на движке Revenant, и для неё готовят не только трёхмерную графику, но и переработанные механики и системы. Среди них — возможность настройки искусственного интеллекта вызываемых монстров.