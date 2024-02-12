В Escape from Tarkov появится донат

Разработчики онлайн-шутера Escape from Tarkov представили подробности патча 0.14.1.0. Серверы игры отключили на несколько часов, чтобы обновить их до новой версии.

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Всего авторы ввели около 20 мелких нововведений, в том числе переработали урон через броню, отключили сквозное пробитие в грудь, а также изменили настройки звуков.

Помимо этого, в игре появились микротранзакции — в личном кабинете на сайте игры теперь можно будет купить расширение внутриигрового схрона и доступ к тренировочному кооперативному режиму (ранее он был доступен только владельцам издания Edge of Darkness, сейчас недоступного для покупки).