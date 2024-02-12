Создатели Helldivers 2 признали проблему с серверами

Нам удалось увеличить лимит скорости с 10 000/мин до 20 000/мин, а общая вместимость одновременных игроков была увеличена с 250 тысяч до 360 тысяч. Однако этого было недостаточно: через 5,5 минут количество игроков подскочило до 360 тысяч.