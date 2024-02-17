Лучшие игры про Марио: во что сыграть любителям платформеров

Франшиза Super Mario насчитывает десятки самостоятельных релизов и мини-серий, как двухмерных, так и трехмерных. И многие из них до сих пор можно смело посоветовать поклонникам платфомеров. Портал Game Informer рассказал о лучших играх серии Super Mario, в которые стоит поиграть каждому.

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Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Mario World была оглушительным успехом для SNES в 1991, поэтому никто не ждал от сиквела каких-то значимых новшеств. Но он все же смог удивить. Yoshi’s Island предлагает игроку управлять динозавриком Йоши, пока тот, в компании малыша-Марио, отправляется спасать Луиджи из лап Боузера. Проект отлично сыграл на внезапной популярности Йоши и помог ему получить собственную спин-офф серию.

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Super Mario Bros. Wonder

Долгожданное возвращение двухмерных игр про Марио получило блестящие оценки критиков благодаря креативному левел-дизайну, очаровательной рисовке и необычным механикам. Super Mario Bros. Wonder постоянно подбрасывает новые, непредсказуемые испытания: от космических полетов до превращения во врагов и мюзикла, разворачивающегося прямо на экране. Помимо этого, игра может похвастать самым большим ростером персонажей во франшизе, а также системой значков, которая позволяет настраивать механики под разные стили игры.

Super Mario 64

Переход на Nintendo 64 положил начало новой эпохи для франшизы Super Mario. Super Mario 64 стала поворотным моментом для трехмерных игр серии: Nintendo не только отлично справилась с дебютом Марио в трех измерениях, но и задала новый стандарт качества на годы вперед. Открытые уровни, революционная система камеры и филигранный геймплей — лишь одни из немногих вещей, сделавших Super Mario 64 сенсацией в игровой индустрии.

Nintendo

Super Mario Odyssey

По мере того, как Nintendo начала исследовать новые горизонты, маскот компании подтянулся следом. Super Mario Odyssey взяла знакомую формулу Super Mario 64, но развила ее в новых направлениях. Способность вселяться во врагов и неодушевленные предметы при помощи кепки придала игре новые слои глубины и поразительную вариативность. Дебют Марио на Nintendo Switch однозначно был успешным.

Super Mario Galaxy

Super Mari Galaxy, вдохновленная старой технодемкой GameCube 2000 года, отправила Марио и его друзей в космос со всеми вытекающими: от механики силы притяжения до необычного левел-дизайна. Хотя Wii часто полагалась на управление движениями, Nintendo решила свести этот элемент платформы к минимуму в серии Super Mario. И решение было правильным: Super Mario Galaxy управляется даже лучше, чем Super Mario 64, и отказ от схемы motion-control не повредил механикам.

Nintendo

Super Mario Bros. 3

Самая продаваемая некомплектная игра в истории NES заслужила свой титул по многим причинам. Super Mario Bros. 3 расширила представления о том, чем могут быть игры Super Mario, практически во всех смыслах. Она представила множество забавных бонусов, которые ощутимо меняли механики. Причем игрокам действительно приходилось пользоваться этими бонусами: поздние уровни Super Mario Bros. 3 были одними из самых сложных в серии на тот момент. Кроме того, именно в этой игре впервые появилась глобальная карта, которая до сих пор не покидает серию.

Super Mario World