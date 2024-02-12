Инсайдер намекнул о коллаборации между FIFA и 2K Games

Инсайдер под ником Kurakasis намекнул, что бренд FIFA на игровом рынке теперь может перейти к компании 2K Games.

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Автор сделал вид, что «случайно» совершил ошибку, когда говорил о его любимой игре серии FIFA, приложив соответствующий скриншот:

Моя любимая игра у FIFA — 2K2, упс, 2002 FIFA World Cup

Один из пользователей в ответ предположил, что первой игрой серии в рамках обновлённого бренда может быть FIFA World Cup 2K26 — хотя никаких официальных подтверждений по этому поводу нет.

Некоторые фанаты считают, что ждать до 2026 года не придётся и новая игра франшизы выйдет уже в 2025-м. Другие же предположили, что 2K досталась лишь лицензия для чемпионата мира (World Cup), хотя в этом случае подобные игры вряд ли будут актуальны каждый год.

Выбор компании при этом не удивил пользователей:

FIFA 2K25. Это всё равно были бы они [2K] или Konami — Super

При этом игроки выразили опасения в связи с тем, что в грядущих играх серии под руководством 2K появятся агрессивные микротранзакции.

Брак, заключённый в Аду — Eddls

Ранее FIFA работала с EA, но стороны прекратили сотрудничество после релиза FIFA 23 — теперь серия футбольных симуляторов компании называется EA Sports FC.