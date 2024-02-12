Batman: Arkham Knight обошла Suicide Squad по суточному онлайну в Steam

Пиковый суточный онлайн Suicide Squad: Kill The Justice League в Steam, который падал последние дни, наконец-то уступил показателям Batman: Arkham Knight.

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Число игроков «Отряда» за последние 24 часа опустилось до 4797 человек, тогда как «Рыцарю» удалось собрать 5011 пользователей.

При этом сольное приключение Бэтмена обходит новинку и по числу игроков в данный момент — 1912 человек против 1707 у того же «Отряда».

Подобный результат не удивляет, учитывая стремительное падение популярности «Отряда» в кругах фанатов. С момента релиза игра успела угодить в целый ряд скандалов, связанных с техническими проблемами и сюжетом, который взбесил любителей вселенной DC.

Особенно последних разозлила судьба Бэтмена в игре, что наверняка тоже повлияло на всплеск популярности Arkham Knight. Хотя в Suicide Squad уже нашли пасхалку, которая может намекать на возвращение Тёмного Рыцаря в игру.

Ещё пользователи ранее «уничтожили» рейтинг «Отряда» на Metacritic — оценка до сих пор удерживается на уровне в 3,7 балла. Критики при этом оказались более благосклонны, но от них боевик всё равно получил лишь 60 баллов.

Поможет ли популярности игры релиз первого сезона с Джокером в качестве играбельного персонажа — непонятно. Со злодеем в боевик ещё добавят новые миссии, врагов, снаряжение и задания Загадочника.