Игрок сборной России по Dota 2 умер в возрасте 26 лет

Игрок сборной России по компьютерной игре Dota 2 Сергей Тимченко ([T]SA) умер на 27-м году жизни. Об этом сообщил бывший партнер Тимченко по команде Ярослав Паршин.

"Дорогой друг, пусть твоя душа будет в покое. Ты будешь жить в воспоминаниях и в наших сердцах навсегда. Я никогда не забуду тебя. Покойся с миром", - написал Паршин.

Тимченко за время киберспортивной карьеры играл за команды B8 Esports, Team Empire и Moon team. Выступал в составе сборной России на чемпионате мира под эгидой Международной федерации киберспорта, на том турнире в 2022 году российская команда разделила 10-13-е места. В декабре 2022 года киберспортсмен получил пожизненный запрет на участие в турнирах от разработчика игры из-за передачи личных аккаунтов третьим лицам.