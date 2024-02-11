Всего полгода после релиза: Starfield потеряла 97% пользователей

Прошло всего полгода со дня запуска игры Starfield. Но уже сейчас в игру заходят лишь 3% от первоначальной аудитории.

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Почти за 6 месяцев Starfield растеряла 97% пользователей. В настоящее время в Steam редко бывает более 10 тысяч поклонников игры.

Рекорд в 330273 игрока тайтл поставил в сентябре 2023 года. Но с конца месяца показатели последовательно ухудшились. С чем это связано, не уточняется.