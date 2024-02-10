Лучший игрок Китая по Dota 2 получил VAC-бан от Valve
Недавно Valve обновила античит в Dota 2 и забанила огромное количество игроков, которые использовали какое-либо стороннее программное обеспечение для получения преимущества над соперником. Под раздачу попал и топ-1 игрок китайского ладдера в Доте под ником ʚKKɞ.
На момент публикации он по-прежнему удерживает лидирующую позицию по рейтингу в регионе, однако его аккаунт больше не отображается в официальной таблице.
Учитывая, что за последние 17 игр ʚKKɞ проиграл лишь 3 матча, велика вероятность, что он действительно использовал дающий какое-то преимущество софт.
Одной из популярных причин бана игроков в Dota 2 стала программа Overplus, которая позволяла получать информацию о сильных и слабых сторонах соперника прямо в игре.