Хидео Кодзима раскрыл подробности своей новой игры Physint

Хидео Кодзима в новом выпуске шоу HideoTube рассказал некоторые инсайды о своем будущем шпионском боевике Physint. По его словам, этот проект «сотрет грань между играми и фильмами».

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Кинематографичность Physint Хидео Кодзима описывает так: Конечно, это будет игра. Однако, если ваша мама зайдет в комнату, когда ты будешь в нее играть, она подумает, что ты смотришь фильм.

Разработчик также поделился тем, что он получает много предложений из Голливуда по созданию собственного полноценного фильма. Только Кодзима не готов рисковать успехом собственной компании ради карьеры режиссера.

Геймдизайнер успел рассказать и о том, почему он решил создать новый шпионский боевик. Во время пандемии COVID-19 разработчик сильно заболел, ему пришлось даже перенести операцию. Он думал, что умрет, и поэтому даже оставил завещание: Я был на самом дне и чувствовал, что не смогу вернуться к созданию игр… Тогда я осознал, что люди умирают.