Раскрыты подробности о PlayStation 6

PlayStation 6, которую уже около года разрабатывает компания Sony, планирует сделать консоль самой мощной на рынке, пишет Wccftech, ссылаясь на собеседника RedGamin Tech. По данным инсайдера, компания готова медленно работать над новым устройством, чтобы достичь выдающихся результатов.

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Как отметил источник, в новой версии консоли будет расширено применение таких технологий как трассировка лучей и путей. Двигаться в этом направлении компания начала, вероятно, после консультаций с разработчиками игр, добавил собеседник.