Хидео Кодзима вернулся на YouTube и рассказал про Death Stranding 2 и OD
Геймдизайнер Хидео Кодзима, в народе прослывший в качестве гения, решил возродить свой блог. Для этого он использует YouTube-канал студии Kojima Productions, где ранее публиковались трейлеры Death Stranding 2: On the Beach и других игр.
На протяжении почти часа Кодзима обсуждает грядущие новинки. Например, он раскрыл некоторые детали о сюжете Death Stranding 2, который начнётся вскоре после концовки первой части. Удивившая игроков кукла с показа State of Play будет путешествовать с главным героем и комментировать происходящее, а мир игры пополнится новыми катаклизмами. Кроме наводнений, игроков ждут лесные пожары и землетрясения.
Death Stranding 2 выйдет в 2025 году. Озвучивание японской версии начнётся этой весной. В первой Death Stranding процесс занял полтора года.
Что касается загадочной OD, то Хидео не скрывает волнения насчёт того, заимеет ли его идея успех. В тизере показывали нескольких актёров, но главную роль в игре исполнит София Лиллис. При этом окончательный список актёров ещё не был назван — Кодзима пообещал удивить им игроков. А шпионская Physint совместит в себе формат фильма и видеоигры — идея пришла геймдизайнеру в голову из-за просьб фанатов о продолжении Metal Gear Solid.