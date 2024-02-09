Хидео Кодзима вернулся на YouTube и рассказал про Death Stranding 2 и OD

Геймдизайнер Хидео Кодзима, в народе прослывший в качестве гения, решил возродить свой блог. Для этого он использует YouTube-канал студии Kojima Productions, где ранее публиковались трейлеры Death Stranding 2: On the Beach и других игр.

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На протяжении почти часа Кодзима обсуждает грядущие новинки. Например, он раскрыл некоторые детали о сюжете Death Stranding 2, который начнётся вскоре после концовки первой части. Удивившая игроков кукла с показа State of Play будет путешествовать с главным героем и комментировать происходящее, а мир игры пополнится новыми катаклизмами. Кроме наводнений, игроков ждут лесные пожары и землетрясения.

Death Stranding 2 выйдет в 2025 году. Озвучивание японской версии начнётся этой весной. В первой Death Stranding процесс занял полтора года.