Блогер показал места из трейлера GTA 6 в реальной жизни

Автор канала CYRILmp4 отправился в город Майами, чтобы посетить места, которые были показаны в анонсирующем трейлере GTA 6. Также блогер воссоздал некоторые момента из ролика.

© Чемпионат.com

Из видео блогера можно отметить, что ряд локаций были практически полностью перенесены из реальной жизни с незначительными изменениями.

Видео доступно на YouTube-канале CYRILmp4. Права на видео принадлежат CYRILmp4/Rockstar Games.

Напомним, действия игры развернутся в вымышленном штате Леонида, в городе Вайс-Сити. При создании последнего разработчики вдохновлялись местным колоритом Майами, архитектурой и другими его особенностями.