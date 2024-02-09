СМИ рассказали о падении рыночной стоимости Epic Games на 9 млрд долларов

По данным портала The Information, где разобрали недавнюю сделку между Disney и Epic Games, рыночная стоимость последней значительно упала за последние два года.

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Сейчас стоимость Epic оценивают в 22,5 млрд долларов, тогда как пару лет назад (в апреле 2022 года) цифра была равна 31,5 млрд долларов — падение составило 9 млрд долларов.

Источники портала добавляют, что в рамках сделки Disney приобрела долю в Epic Games, размер которой составляет 9%. Размер инвестиций Disney, напомним, равен 1,5 млрд долларов.

Судя по всему, другие инвесторы заплатили похожие суммы за свои доли в фирме — речь идёт о фондах вроде Fidelity, T. Rowe Price и Blackrock.

Sony и Lego в прошлом инвестировали в Epic сразу 2 млрд долларов (по одному с каждого из партнёров).

Disney будет работать с Epic над своей «вселенной игр и развлечений», куда войдут популярные франшизы первой («Звёздные войны», Marvel, мультфильмы Pixar, «Аватар») и герои Fortnite.

Внутри этой вселенной пользователи смогут играть, развлекаться и совершать различные покупки. При этом глава Disney Боб Айгер назвал сделку самым большим рывком фирмы в сторону игровой индустрии.

Ранее Epic рассказывала, что Epic Games Store до сих пор не приносит компании прибыли — в прошлом фирма предполагала, что ситуация изменится к 2027 году.

Ещё в 2023 году стало известно о сокращении рабочего штата Epic — ради уменьшения расходов решили уволить порядка 16% сотрудников (830 человек).