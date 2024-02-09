Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2024

Зимний бум крупных релизов в самом разгаре: те, кто уже успел пройти Like a Dragon: Infinite Wealth, наверняка бросились прямо в Persona 3 Reload. Но если вы не принадлежите ни к одной из этих категорий, мы подготовили подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store бесплатно раздают Doki Doki Literature Club Plus! — дополненное переиздание, пожалуй, одного из самых популярных инди-хорроров последних лет. Да, игра выглядит как типичный симулятор свиданий, но за милыми рисунками скрывается неожиданно мрачный психологический хоррор. Чтобы не портить себе сюрприз, ничего не читайте об игре и просто пройдите ее сами. Doki Doki Literature Club Plus! можно забрать до 15 февраля.

EGS

А вторая игра еженедельной раздачи Epic Games Store — Lost Castle, гибрид roguelike, beat-em-up и фэнтезийной RPG. Игроку предстоит пробиться к сердцу проклятого замка, чтобы отыскать потерянные сокровища и спасти королевство от надвигающейся порчи. Lost Castle не только предлагает большую вариативность в прокачке персонажа, но и кооперативный режим на четырех игроков. Проект можно бесплатно забрать до 15 февраля.

EGS

Маленький пиксельный платформер о плюшевой овечке, которая обрела новую жизнь. Sheepy: A Short Adventure понравится поклонникам хорошего пиксель-арта, завораживающей музыки и игр, которые не отнимают слишком много времени на прохождение.

Steam

my eyes deceive — камерный хоррор об изоляции, чувстве вины и страхе неизвестности. Игрок примерит на себя роль маленькой девочки, изолированной от окружающего мира в доме. Мир снаружи погиб от смертоносной болезни, и единственный, кто может защитить героиню — это ее отец. Но разработчики обещают, что сюжет не так прост, как может показаться.

Steam

Наконец, в Steam вышла следующая часть антологии The Lancaster Leak: каждая игра в серии подается как found footage фильм, который попал не в те руки. Первые две части были посвящены камерам наблюдения в жутком парке и звонкам в колл-центр, а Entity Exam — своего рода паранормальный экзамен для сотрудников некоего бюро. Предупреждаем — в игре есть скримеры.