Где найти акацию в Skull and Bones: инструкция
Поиски акации — одно из первых заданий в открытой бета-версии Skull and Bones. Для того, чтобы построить собственный корабль, вам сначала предстоит скрафтить необходимые инструменты. Но проблема в том, что игра не очень понятно объясняет механику сбора ресурсов. Портал PC Gamer рассказал, где найти и собрать акацию.
Где найти акацию
Акации довольно много близ порта Saint-Anne, где игрок берет задание Tools of the Trade. Два самых доступных источника находятся на северо-востоке, за небольшой расщелиной в скалах, через которую можно проплыть.
Да, источники акации порой тяжело заметить, т.к. визуально они почти ничем не отличаются от обычных деревьев. Если вы не видите их с корабля, то перейдите на карту и пометьте источник правой клавишей мыши. После этого в игре появится яркий столп света — при помощи этого маяка вы точно не потеряетесь.
Как собрать акацию
Для того, чтобы собрать дерево, вам понадобится апгрейд пилы I уровня — его можно купить у плотника, и это как раз нужно для предыдущего шага задания. А сбор самой древесины прост: подплывите к источнику и нажмите F, когда на экране появится соответствующее уведомление.
После этого начнется небольшая мини-игра. По мере того, как пила двигается, нажимайте на левую клавишу мыши, когда она находится в зеленой зоне. Если же вы не хотите тратить время, то в настройках можно включить автоматический сбор — это отключит мини-игры, связанные с ресурсами.