Где найти акацию в Skull and Bones: инструкция

Поиски акации — одно из первых заданий в открытой бета-версии Skull and Bones. Для того, чтобы построить собственный корабль, вам сначала предстоит скрафтить необходимые инструменты. Но проблема в том, что игра не очень понятно объясняет механику сбора ресурсов. Портал PC Gamer рассказал, где найти и собрать акацию.

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Где найти акацию

Акации довольно много близ порта Saint-Anne, где игрок берет задание Tools of the Trade. Два самых доступных источника находятся на северо-востоке, за небольшой расщелиной в скалах, через которую можно проплыть.

Да, источники акации порой тяжело заметить, т.к. визуально они почти ничем не отличаются от обычных деревьев. Если вы не видите их с корабля, то перейдите на карту и пометьте источник правой клавишей мыши. После этого в игре появится яркий столп света — при помощи этого маяка вы точно не потеряетесь.

Ubisoft

Как собрать акацию

Для того, чтобы собрать дерево, вам понадобится апгрейд пилы I уровня — его можно купить у плотника, и это как раз нужно для предыдущего шага задания. А сбор самой древесины прост: подплывите к источнику и нажмите F, когда на экране появится соответствующее уведомление.