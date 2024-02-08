«Голос» Адама Дженсена душевно «попрощался» с серией Deus Ex
Актёр Элайас Туфексис, озвучивший Адама Дженсена в последних частях Deus Ex, оставил сообщение для фанатов на Reddit-странице серии — оно напоминает «прощание» с франшизой:
Я хотел зайти сюда и поблагодарить вас за эту страницу [Reddit], ваши чудесные сообщения на протяжении многих лет и за вашу постоянную, невероятно сильную поддержку.
Как вы знаете, я играл Дженсена, и это один из дорогих моему сердцу персонажей. Похоже, что меня всегда будут ассоциировать с ним, но меня это устраивает. Увы, его история, похоже, закончена. Я подозреваю, что отменённая игра [Deus Ex] не была историей Адама Дженсена, и отмена злит меня потому, что мои друзья из Eidos потеряли работу. Игровые компании сегодня занимаются странными вещами. Надеюсь, что ситуация изменится к лучшему.
Туфексис упоминает про отменённую игру, о которой несколько дней назад поведал журналист Джейсон Шрайер — новинка находилась в разработке два года, но Embracer приняла решение закрыть проект.
Кроме того, в студии авторов Eidos после отмены уволили 97 человек — это уже не первая компания, которая пострадала в рамках реструктуризации Embracer.
Информация про отмену игры вызвала ярость и расстройство у многих игроков, поскольку фанаты рассчитывали увидеть возрождение серии.
В комментариях к записи Туфексиса на Reddit пользователи отмечают, что ситуация вызывает у них горькие эмоции, хотя многие при этом благодарят актёра за поддержку.
Какой позор. Это была отличная серия. Какой отвратительный финал — OfficialHarold.
Братан, ты легенда. Ты помог сделать эту легендарную такой, какой она есть. Спасибо — GEP Gun Enjoyer
Последней крупной частью франшизы стала Deus Ex: Mankind Divided, которая появилась в 2016 году. Права на серию Embracer приобрела в 2022 году.