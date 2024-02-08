«Голос» Адама Дженсена душевно «попрощался» с серией Deus Ex

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Как вы знаете, я играл Дженсена, и это один из дорогих моему сердцу персонажей. Похоже, что меня всегда будут ассоциировать с ним, но меня это устраивает. Увы, его история, похоже, закончена. Я подозреваю, что отменённая игра [Deus Ex] не была историей Адама Дженсена, и отмена злит меня потому, что мои друзья из Eidos потеряли работу. Игровые компании сегодня занимаются странными вещами. Надеюсь, что ситуация изменится к лучшему.