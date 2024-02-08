$91.15+0.4798.09+0.65
Войти в почту

«Голос» Адама Дженсена душевно «попрощался» с серией Deus Ex

Актёр Элайас Туфексис, озвучивший Адама Дженсена в последних частях Deus Ex, оставил сообщение для фанатов на Reddit-странице серии — оно напоминает «прощание» с франшизой:

«Голос» Адама Дженсена душевно попрощался с серией Deus Ex
© Square Enix

Я хотел зайти сюда и поблагодарить вас за эту страницу [Reddit], ваши чудесные сообщения на протяжении многих лет и за вашу постоянную, невероятно сильную поддержку.

Как вы знаете, я играл Дженсена, и это один из дорогих моему сердцу персонажей. Похоже, что меня всегда будут ассоциировать с ним, но меня это устраивает. Увы, его история, похоже, закончена. Я подозреваю, что отменённая игра [Deus Ex] не была историей Адама Дженсена, и отмена злит меня потому, что мои друзья из Eidos потеряли работу. Игровые компании сегодня занимаются странными вещами. Надеюсь, что ситуация изменится к лучшему.

Туфексис упоминает про отменённую игру, о которой несколько дней назад поведал журналист Джейсон Шрайер — новинка находилась в разработке два года, но Embracer приняла решение закрыть проект.

Кроме того, в студии авторов Eidos после отмены уволили 97 человек — это уже не первая компания, которая пострадала в рамках реструктуризации Embracer.

Информация про отмену игры вызвала ярость и расстройство у многих игроков, поскольку фанаты рассчитывали увидеть возрождение серии.

В комментариях к записи Туфексиса на Reddit пользователи отмечают, что ситуация вызывает у них горькие эмоции, хотя многие при этом благодарят актёра за поддержку.

Какой позор. Это была отличная серия. Какой отвратительный финал — OfficialHarold.

Братан, ты легенда. Ты помог сделать эту легендарную такой, какой она есть. Спасибо — GEP Gun Enjoyer

Последней крупной частью франшизы стала Deus Ex: Mankind Divided, которая появилась в 2016 году. Права на серию Embracer приобрела в 2022 году.

Игры
Джейсон Шрайер
Адам Дженсен