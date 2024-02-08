Disney инвестировала в Epic Games $ 1,5 млрд

Disney на своём сайте объявила о том, что инвестировала в Epic Games $1,5 млрд. Это произошло в ходе масштабного сотрудничеств двух компаний. По словам главы Disney Боба Айгера, это самая крупное вложение корпорации в игровую индустрию.

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В ходе сотрудничества Disney и Epic Games создадут игровую вселенную на движке Unreal Engine 5 с интеграцией в Fortnite. Также стало известно, основной упор как раз будут делать на королевскую битву — в ней появятся новые игры по мотивам брендов Disney — Marvel, Pixar, «Звёздные войны», «Аватар» и другие.

Вдобавок к этому представили и ролик коллаборации между Disney и Epic Games.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.