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В Atomic Heart без объявлений сменили актрису озвучки жены Нечаева

6 февраля состоялся выход второго дополнения для Atomic Heart под названием «Узник Лимбо». В нём появляется жена главного героя Сергея Нечаева. В связи с этим, диктор Дмитрий Рыбин сообщил в своём Telegram-канале, что изначально героине должна была подарить Кристина Шерман.

В Atomic Heart без объявлений сменили актрису озвучки жены Нечаева
© Скриншот

Шерман уже успела озвучить все реплики, однако в последний момент авторы игры заменили её на стримершу Алину Рин.

Поступок очень в духе русских продюссеров. Заменить нормального актёра на медийного человека.

«Узник Лимбо» расскажет о продолжении сюжета после другой концовки основной игры — той, где майор Нечаев сражается с близняшками и попадает в мир Лимбо, пытаясь раскрыть тайны своего прошлого.

В России и странах СНГ дополнение доступно в VK Play. Обладатели Atomic Pass могут получить его бесплатно.

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