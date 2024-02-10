Лучшие навыки в Enshrouded: что качать в первую очередь
По мере прокачки в Enshrouded игроки получают очки опыта, которые можно потратить на разблокировку узлов дерева навыков. Некоторые из них дают пассивные бонусы к характеристикам, тогда как другие предоставляют гораздо более ценные преимущества. Портал thegamer.com рассказал, какие навыки стоит качать в первую очередь.
Well Rested
Цена в очках навыка: 1
При отдыхе в комфортном убежище можно получить бафф, повышающий максимальную выносливость, и его длительность зависит от степени комфорта. Навык Well Rested добавляет дополнительные пять минут к таймеру, что полезно, т.к. выносливость важна при изучении открытого мира.
Mason
Цена в очках навыка: 2
Добыча минералов порой бывает долгим и однообразным делом. Мало просто найти источник ресурсов: его предстоит выработать, обработав камень киркой. На ранних стадиях игры любая единица ресурсов важна, поэтому навык Mason (+30% к урону кирки по каменным объектам) сэкономит вам много времени.
Merciless Attack
Цена в очках навыка: 2
На первых порах сражения против сильных противников довольно рискованны, но их можно сделать легче, разблокировав Merciless Attack. Этот навык позволяет проводить мощную атаку по оглушенным врагам: самое то, если ваших обычных ударов не хватает для победы. Но имейте в виду, что цель сначала нужно оглушить.
Double Jump
Цена в очках навыка: 4
Двойной прыжок говорит сам за себя: это незаменимая способность в открытом мире, особенно когда нужно допрыгнуть до труднодоступных мест. Правда, перед тем, как открыть этот навык, вам предстоит прокачать два первых узла в ветках выживания или атлетики.
Blink
Цена в очках навыка: 4
Обычные кувырки — это хорошо, но телепортация — еще лучше. Blink позволяет уходить от атак короткими телепортами, а также использовать их в открытом мире. Но, как и в случае Double Jump, сначала необходимо разблокировать два предыдущих узла в соседних ветках навыков.
This Is The Way
Цена в очках навыка: 2
Обязательный навык для всех, кто делает упор на магию. 10% бонус к урону магическим оружием станет отличным подспорьем для любого волшебника.
Water Aura
Цена в очках навыка: 3
Наконец, Water Aura — бесценный навык для любого персонажа, который обеспечивает пассивную регенерацию здоровья всем игрокам в радиусе 15 метров. Эффективность лечения повышается прямо пропорционально интеллекту владельца навыка, поэтому маги смогут быстро исцелить всех союзников.