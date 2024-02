Лучшие навыки в Enshrouded: что качать в первую очередь

По мере прокачки в Enshrouded игроки получают очки опыта, которые можно потратить на разблокировку узлов дерева навыков. Некоторые из них дают пассивные бонусы к характеристикам, тогда как другие предоставляют гораздо более ценные преимущества. Портал thegamer.com рассказал, какие навыки стоит качать в первую очередь.

Well Rested

Цена в очках навыка: 1

При отдыхе в комфортном убежище можно получить бафф, повышающий максимальную выносливость, и его длительность зависит от степени комфорта. Навык Well Rested добавляет дополнительные пять минут к таймеру, что полезно, т.к. выносливость важна при изучении открытого мира.

Mason

Цена в очках навыка: 2

Добыча минералов порой бывает долгим и однообразным делом. Мало просто найти источник ресурсов: его предстоит выработать, обработав камень киркой. На ранних стадиях игры любая единица ресурсов важна, поэтому навык Mason (+30% к урону кирки по каменным объектам) сэкономит вам много времени.

Merciless Attack

Цена в очках навыка: 2

На первых порах сражения против сильных противников довольно рискованны, но их можно сделать легче, разблокировав Merciless Attack. Этот навык позволяет проводить мощную атаку по оглушенным врагам: самое то, если ваших обычных ударов не хватает для победы. Но имейте в виду, что цель сначала нужно оглушить.

Double Jump

Цена в очках навыка: 4

Двойной прыжок говорит сам за себя: это незаменимая способность в открытом мире, особенно когда нужно допрыгнуть до труднодоступных мест. Правда, перед тем, как открыть этот навык, вам предстоит прокачать два первых узла в ветках выживания или атлетики.

Blink

Цена в очках навыка: 4

Обычные кувырки — это хорошо, но телепортация — еще лучше. Blink позволяет уходить от атак короткими телепортами, а также использовать их в открытом мире. Но, как и в случае Double Jump, сначала необходимо разблокировать два предыдущих узла в соседних ветках навыков.

This Is The Way

Цена в очках навыка: 2

Обязательный навык для всех, кто делает упор на магию. 10% бонус к урону магическим оружием станет отличным подспорьем для любого волшебника.

Water Aura

Цена в очках навыка: 3