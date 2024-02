Инсайдеры рассказали о планах Sony на релиз ремейка Uncharted

Одной из причин, по которой информация о ремейке не может быть полностью достоверной, является существование сборника Nathan Drake Collection. Он вышел на PlayStation 4 и представляет доступ к первым трём частям серии. Однако Sony уже выпускала ремейк The Last of Us: Part I, несмотря на существование The Last Of Us Remastered.