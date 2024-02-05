Инсайдеры рассказали о планах Sony на релиз ремейка Uncharted Drakes Fortune
Представители XboxEra, ранее делившиеся инсайдами о планах Microsoft, рассказали о желании Sony с нуля переделать Uncharted: Drake’s Fortune. Впервые подобные слухи появились в 2022 году. Тогда утверждалось, что хитовая серия PlayStation будет перезапущена.
Джон Кларк из XboxEra предупредил, что информация о возможном ремейке первой части «довольно старая», поэтому планы Sony могли поменяться. Однако сам инсайдер считает создание ремейка логичным ходом, чтобы вновь привлечь внимание игроков к известной франшизе. Планы на переделанную версию Uncharted «определённо рассматривались» и соответствуют текущему вектору движения Sony, который заключается в создании ремейков и ремастеров.
Одной из причин, по которой информация о ремейке не может быть полностью достоверной, является существование сборника Nathan Drake Collection. Он вышел на PlayStation 4 и представляет доступ к первым трём частям серии. Однако Sony уже выпускала ремейк The Last of Us: Part I, несмотря на существование The Last Of Us Remastered.
А известный в сообществе фанатов игр Naughty Dog датамайнер сообщил, что упоминания первой Uncharted фигурировали в файлах The Last of Us: Part II ещё в момент релиза в 2020 году. Моддер не исключает, что найденные упоминания могут свидетельствовать о работе над ремейком.