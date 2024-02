Лучшие JRPG на ПК в 2024 году

Приобщиться к JRPG никогда не поздно: сейчас японские игры доступнее международной аудитории, чем когда-либо прежде. Но на рынке существует столько серий и франшиз, что порой из них тяжело выбрать что-то одно. Портал PC Gamer поделился списком лучших JRPG, в которые можно поиграть на ПК.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Почти все знают ключевые детали сюжета Final Fantasy VII — даже те, кто никогда не видел игру в глаза. Однако ремейк смог обмануть ожидания самых преданных фанатов: Final Fantasy VII Remake переплела самые известные моменты первоисточника, новый контент и собственные шокирующие идеи. Мало кто надеялся, что переиздание одной из самых известных видеоигр в истории решится на смелые творческие ходы. Ремейк Final Fantasy VII отлично выглядит, прекрасно играется и, в отличие от многих других игр подобного рода, удивляет.

Legend of Mana

Ремастер старой JRPG эпохи PlayStation 1, который сохранил превосходный пиксель-арт и художественный дизайн оригинала. Боевые механики Legend of Mana довольно простые, но в этом и заключается очарование игры: она не проседает по темпу, и вам не придется долго ждать следующего сражения. А за пределами ждет разветвленный сюжет, который предлагает изучать большой мир.

Yakuza: Like a Dragon

Седьмая часть Yakuza отказалась от beat-em-up механик в пользу пошаговой тактической JRPG. Like a Dragon — пожалуй, одна из самых эксцентричных представительниц жанра, которая перекладывает штампы жанра в сеттинг современного Токио. Тонны отсылок к Dragon Quest, система профессий, где персонажи могут стать танцорами и шеф-поварами, речной рак в качестве саммона… Иными словами, это идеальная JRPG на случай, если вы вообще не знакомы с жанром или хотите отдохнуть от самых надоевших клише.

Etrian Odyssey HD

Etrian Odyssey HD — культовый гибрид JRPG и dungeon crawler, который недавно получил переиздание на ПК после многих лет эксклюзивности для Nintendo DS. Каждый этаж лабиринта предстоит изучать осторожно, каждая битва против босса проверяет способности ваших персонажей. Etrian Odyssey может выглядеть традиционной, однако она старается разбавлять знакомые механики новыми идеями во всех возможных мелочах.

Tactics Ogre: Reborn

В Tactics Ogre: Reborn достаточно поиграть совсем немного — этого хватит, чтобы понять, почему она до сих пор считается одной из лучших тактических JRPG в истории. Каждая битва проходит на комплексном поле боя, которое проверит навыки даже самого опытного стратега. История Tactics Ogre: Reborn может пойти разными путями в зависимости от решений игрока, но выбирать в любом случае придется из двух зол. А переиздание Reborn, благодаря некоторым новым механикам, позволяет оценить игру во всем ее великолепии.

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Trails from Zero — часть долгоиграющей серии Trails и, по совместительству, первая игра мини-саги. Она начинается в новом сеттинге и ставит новых персонажей на главные роли, благодаря чему игра может стать хорошей отправной точкой для знакомства с франшизой. Но даже если вы не хотите погружаться в серию на сотни часов, Trails from Zero — все равно замечательная JRPG. Обаятельные протагонисты, отлично проработанный мир и, конечно же, интересная боевая система.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Глубину сюжетов RPG нередко измеряют по объему сценария или длине диалогов. Final Fantasy XII идет немного другим путем. Она предлагает бездонный колодец исторического лора, историю, где каждая мелочь играет определенную роль. Помимо этого, боевые механики FF XII претендуют на титул лучших в серии: игроки могут как создавать серьезные, проработанные билды, так и ломать правила игра на свое усмотрение.