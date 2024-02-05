Кодзима рассказал, как в Death Stranding 2 появилась живая кукла
Хидео Кодзима продолжает делиться в соцсетях подробностями о Death Stranding 2. В этот раз речь зашла о странной говорящей кукле, которая привлекла внимание многих пользователей и породила град вопросов.
Как оказалось, прообраз куклы — это Фатих Акин, режиссер и друг Кодзимы, снявший такие не слишком известные, но неплохо оцененные зрителями фильмы как «Шрам» и «Душевная кухня».
Однажды Фатих рассказывал Кодзиме о том, как хотел бы попасть в видеоигру, и разработчик воспринял эту просьбу весьма серьезно.
Кодзима сообщил, что задумал этого персонажа еще до выхода первой Death Stranding, но из-за ковидных правок и переписывания сценария кукла оказалась отложена в сторону.
Однако теперь Фатих будет включен в игру именно в том виде, в каком задумывался изначально, и сможет пережить путешествие вместе с главным героем.
Ответ разработчика, конечно, довольно исчерпывающий, но Кодзима как-то умолчал о главном: почему он решил вводить своего друга в историю именно в виде живой куклы и насколько такой элемент вообще уместен.
Можно только предположить, что разработчик обязательно хотел отправить образ Фатиха в путешествие с главным героем и провести его через большую часть игровых событий, но не хотел при этом добавлять полноценного спутника-человека.