Самые ожидаемые ремейки и ремастеры игр в 2024

Ремейки и ремастеры давно стали неотъемлемой частью игровой индустрии, и 2024 год обещает порадовать поклонников культовой классики множеством знаковых релизов. Портал GameSpot рассказал о самых громких переизданиях игр, которые выйдут в будущем.

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Tomb Raider I-III Remastered

Дата релиза: 14 февраля

Пока никто не знает, когда состоится анонс новой игры о Ларе Крофт от Crystal Dynamics, но скоро поклонники франшизы смогут ностальгически вспомнить ранние деньки героини. Сборник включает в себя все дополнения и секретные уровни, а механики подтянуты до современных стандартов.

Steam

Star Wars: Dark Forces Remaster

Дата релиза: 28 февраля

Сейчас поклонники Star Wars не ощущают острого дефицита шутеров по мотивам франшизы, но в 1995 году Dark Forces была откровением. А теперь, почти 30 лет спустя, геймеры смогут вновь пережить приключения Кайла Катарна. Ремастер поддерживает 4К и 120 fps, предлагает обновленные механики и модель освещения. За реставрацию проекта отвечает Nightdive Studios, признанный эксперт по реконструкции старых игр, поэтому Dark Forces Remaster внушает высокие ожидания.

Steam

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Дата релиза: 28 февраля

Почти 10 лет назад Brothers: A Tale of Two Sons произвела сильное впечатление на публику благодаря сочетанию элегантной истории и twin-stick механик. От ремейка ожидают примерно того же: им занимается другая студия, которая перенесет игру на Unreal Engine 5. Ремейк получит не только обновленную графику, но и локальный кооператив на двух игроков.

Steam

Final Fantasy VII Rebirth

Дата релиза: 29 февраля

Следующая часть трилогии Final Fantasy VII Remake обещает еще сильнее отклониться от первоисточника: Rebirth собирается изучать знакомую территорию, но в новых направлениях. Сюжет начнется сразу после финала предыдущей части и закончится на важном моменте оригинала. Ансамбль персонажей станет шире за счет дебюта Сида и Винсента Валентайна, партия посетит яркие локации из оригинальной игры, а геймплей получит кое-какие новые механики.

Sony

Braid: Anniversary Edition

Дата релиза: 30 апреля

Braid по-прежнему отлично играется благодаря хитрым механикам, завязанных на манипуляции временем, но графика, нарисованная вручную, плохо состарилась. К счастью, переиздание Anniversary Edition получит обновленный визуальный дизайн, а также ряд других улучшений. Но главным подарком будут 15 часов эксклюзивных комментариев от создателя игры Джонатана Блоу и других разработчиков, рассказывающих о том, как проходила работа над проектом.

Steam

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Дата релиза: 2024 год

Metal Gear Solid 3: Snake Eater, долго считавшаяся лучшей игрой серии, получит полноценный ремейк на новом движке. Konami обещает воссоздать историю становления Биг Босса при помощи современной графики и объемного звука, параллельно сохранив элементы, сделавшие оригинальную игру культовой. А именно, сложный стелс, бои в джунглях и легендарный саундтрек.

Steam

Paper Mario: The Thousand-Year Door

Дата релиза: 2024 год

Через 20 лет после оригинального релиза на GameCube легендарная RPG Paper Mario: The Thousand-Year Door вернется на Switch. Как и другие ремастеры классики Nintendo, игра обновил бессмертный дизайн первоисточника за счет повышенного разрешения графики. Благодаря ему милые «картонные» персонажи будут выглядеть еще лучше.

Nintendo

Lollipop Chainsaw: RePOP

Дата релиза: лето 2024

Изначально проект должен был стать полноценным ремейком культового релиза 2012 года, но позже разработчики изменили курс. Lollipop Chainsaw: RePOP будет ремастером оригинала: это решение авторы объяснили реакцией на просьбы поклонников. Хотя игроки в любом случае могут ждать повышенной производительности, правок в механиках и улучшенной графики.