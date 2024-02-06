Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью в истории Японии

Nintendo опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2023 года. Из него стало известно о том, что продажи Switch достигли отметки в 139,3 млн консолей — за последние три месяца прошлого года ушло более 6,9 млн приставок. До рекорда PlayStation 2 (155 млн штук) консоли осталось всего лишь несколько таких же успешных кварталов.