Издатель Hotline Miami анонсировал тактический шутер Children of the Sun

Devolver Digital, издатель Hotline Miami, Serious Sam и The Talos Principle, анонсировал новую игру. Это тактический шутер Children of the Sun с элементами головоломки и с необычным визуальным стилем. Был показан трейлер, во всей красе демонстрирующий снайперский геймплей.

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В Children of the Sun игроки возьмут на себя роль девушки, полной гнева на сектантов. В попытке добраться до лидера культа придётся узнать всё больше мрачных подробностей о преступлениях секты.

В игровом процессе ключевой особенностью стало контролирование одной единственной снайперской пули. Её надо проводить по сложным уровням, попутно активируя ловушки, меняя окружение и, конечно же, убивая сектантов. Также будут элементы скрытности от третьего лица: в этих сегментах героиня будет перемещаться по мрачным локациям.