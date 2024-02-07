Как пользоваться контроллером от PS4 на PS5

Если вы собираетесь переходить на PlayStation 5 и подумываете продать (или выбросить) периферию от PlayStation 4, то не торопитесь. Контроллер DualShock 4 еще пригодится, ведь его можно использовать и на PS5. Портал thegamer.com рассказал все, что нужно знать.

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Как геймпад PS4 работает на PS5

Одно из самых значимых преимуществ старого геймпада — дешевизна. PS4 обладает куда более широкой библиотекой периферии от сторонних производителей, что позволит сэкономить деньги на покупке новенького DualSense.

Важно! На геймпаде PS4 вы не сможете играть в игры для PS5. Игры для PS4, запущенные в режиме обратной совместимости, работают стандартно.

При подключенном DualShock 4 вы сможете играть во все игры для PS4, поддерживаемые PS5 в режиме обратной совместимости. Помимо этого, можно использовать функцию Remote Play для удаленной трансляции игр PS5 на другое устройство — и уже к нему вы можете подключить DualShock 4.

Как подключить геймпад

Откройте настройки PS5.

Перейдите в меню «Аксессуары».

Переведите геймпад PS4 в режим сопряжения. Для этого нужно нажать кнопки PlayStation и Share (слева от трекпада) одновременно и удерживать их, пока геймпад не начнет мигать белым цветом.

После этого DualShock 4 должен появиться в списке Bluetooth-устройств. Выберите его в списке и подключите к консоли.